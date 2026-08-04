В Красногорске состоится фестиваль «Серебряный скорпион»

В октябре в городском округе Красногорск пройдет фестиваль-конкурс художественного слова «Серебряный скорпион». Мероприятие посвящено популяризации и углубленному изучению классического наследия русской литературы конца XIX — начала XX веков.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, цель фестиваля — развитие традиций декламационного искусства и сохранение творческого наследия представителей «Серебряного века».

Участниками могут стать люди от 10 лет и старше. Им предстоит продекламировать на русском языке поэтическое произведение или отрывок из прозы автора-символаста начала XX века, либо прочитать свое стихотворение в этом направлении.

Конкурсная программа пройдет на территории историко-архитектурного ансамбля усадьбы Знаменское-Губайлово. Архитектурно-парковое окружение создаст атмосферу, способствующую восприятию поэтического слова.

Подробнее об условиях участия можно узнать в телеграм-канале, на странице во «ВКонтакте» и в «Макс».