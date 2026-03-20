В Красногорске скоро откроется новое здание наркологического отделения

В городе Красногорск близится к завершению строительство нового здания амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из бюджета.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что стройготовность объекта составляет более 85%. На площадке задействовано 45 рабочих и 3 единицы техники. Строители завершают фасадные работы и устройство входной группы, ведут укладку тротуарной плитки. Внутри здания идет чистовая отделка помещений, электромонтажные работы, пусконаладка инженерных сетей и уборка.

Со следующей недели на объект запланирована поставка внутренних дверей и мебели. В трехэтажном здании площадью более 2 тысяч квадратных метров разместятся диспансерно-поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет медицинского освидетельствования, наркологический стационар для взрослого населения, аптека и блок административно-служебных помещений.

Ранее отделение располагалось в деревянном здании 1917 года постройки. Новый корпус обеспечит комфортные условия для пациентов. Открытие медицинского учреждения намечено на 2026 год.