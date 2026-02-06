В Красногорске ремонтируют здание колледжа на Речной улице

В Красногорске продолжается капитальный ремонт здания колледжа на улице Речной. Строители вышли на один из ключевых этапов — внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем.

По словам представителя подрядной организации «Стройтранскапитал» Алексея Проничева, на объекте сейчас работает 60 человек и задействована техника. Основной демонтаж старых конструкций практически завершен — работы выполнены на 95%. Строители уже закончили возведение новых стен и перегородок с помощью каменной кладки.

Сейчас бригады приступили к оштукатуриванию стен. Параллельно идет устройство полов: рабочие заливают стяжку, создавая ровное и прочное основание для будущих покрытий.

Одновременно начинается монтаж новых инженерных систем. Специалисты прокладывают трубы отопления, устанавливают оборудование пожарной сигнализации и другие слаботочные системы. Электрики также приступили к своей части работ.

Весь строительный мусор, образующийся в процессе, оперативно вывозится с территории. Алексей Проничев отметил, что все работы ведутся строго по утвержденному графику. Завершить капитальный ремонт колледжа планируется к началу нового учебного года в сентябре 2026 года.