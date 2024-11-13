Сегодня 12:18 День здоровья прошел в Красногорске Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске, на улице Заводской, состоялся День здоровья для всех желающих узнать больше о своем организме. Диагностику провели на аппарате анализаторе «Танита».
Более семидесяти участников смогли определить биологический возраст суставов и провести комплексную оценку состава тела. Участники узнали данные о жировой и мышечной массе, уровне воды, висцеральном жире и костной массе. По результатам диагностики специалисты дали персональные рекомендации по питанию и водно-белковому балансу, что поможет участникам заботиться о здоровье более эффективно.
В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом
рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.
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