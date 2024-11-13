День здоровья прошел в Красногорске

В Красногорске, на улице Заводской, состоялся День здоровья для всех желающих узнать больше о своем организме. Диагностику провели на аппарате анализаторе «Танита».

Более семидесяти участников смогли определить биологический возраст суставов и провести комплексную оценку состава тела. Участники узнали данные о жировой и мышечной массе, уровне воды, висцеральном жире и костной массе. По результатам диагностики специалисты дали персональные рекомендации по питанию и водно-белковому балансу, что поможет участникам заботиться о здоровье более эффективно.

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона, который прошел в сентябре.

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