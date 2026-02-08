В Красногорске провели соревнования по спортивному туризму на лыжах

На лыжном стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск состоялись соревнования по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Там прошли три старта: Кубок России среди мужчин и женщин, всероссийские соревнования среди юниоров 16–21 года и состязания для юношей и девушек 14–15 лет.

По словам председателя лыжной комиссии Федерации спортивного туризма России Андрея Чмаева, в соревнованиях приняли участие 223 спортсмена из 18 регионов страны. Формат состязаний напоминает биатлон: участники поочередно проходят беговые круги и специальные препятствия на техническом полигоне.

Это уже второй раз, когда в Красногорске проходит Кубок России. Судьи оценили организацию соревнований как высокую благодаря современному стадиону и слаженной работе организаторов — Министерства спорта России и Федерации спортивного туризма РФ.