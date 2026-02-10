В Красногорске прошли масштабные учения экстренных служб

В пятницу, 23 января, сотрудники 227-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» участвовали в тактико-специальных учениях. Мероприятия были направлены на отработку взаимодействия экстренных служб при ликвидации последствий крупного ДТП. Учения прошли в Красногорском городском округе в рамках проекта «Автобус».

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Сергей Прокудин сообщил, что в тренировках были задействованы подразделения Главного управления МЧС России по Московской области, бригады Красногорской станции скорой медицинской помощи, экипажи ДПС ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск, а также службы, отвечающие за организацию дорожного движения.

«Такие совместные тренировки в рамках проекта «Автобус» бесценны. Они позволяют не только отточить профессиональные навыки каждого подразделения, но и наладить четкое, почти автоматическое взаимодействие между разными ведомствами», — заключил Сергей Прокудин.