Фестиваль этнической культуры пройдет в Красногорске в августе

Фестиваль этнической культуры «RUS_СВЕТ в Подмосковье» пройдет на этой неделе в Красногорске. Участие в нем примут делегации всех в стран СНГ, а также — Китая, Замбии, Индии и Ливана.

Гости фестиваля примут участие в спектаклях, конкурсах и мастер-классах, а также познакомятся с национальными ремеслами, обрядами, танцами и песнями других стран. Фестивальная программа охватит весь Красногорск. Участники уже побывали на экскурсии в усадьбе Архангельское. Они также посетят усадьбу Знаменское-Губайлово и набережную Павшинской Поймы.

«Конечно, основной площадкой у нас является телевизионный музыкальный конкурс современной этнической музыки. Музыканты из разных стран мира представляют свою программу. У них два конкурсных дня: авторская песня и мировой хит», — рассказал организатор фестиваля «RUS_СВЕТ в Подмосковье» Михаил Иванов.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Дмитрий Поликанов пожелал участникам познакомиться на фестивале с интересными людьми и получить новые впечатления.

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