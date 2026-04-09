В городском округе Красногорск на сцене дворца культуры «Подмосковье» состоялся Гала-концерт областного фестиваля «Мастер мюзикла — 2026». Более 1 500 участников со всей Московской области и других регионов России собрались, чтобы продемонстрировать свои таланты.

Фестиваль, зародившийся семь лет назад как онлайн-идея во время пандемии, стал настоящим праздником для любителей мюзикла. В финал вышли 82 вокальных номера и 19 спектаклей. Председатель жюри, народный артист России Максим Дунаевский, отметил, что конкурс стал важной площадкой для развития жанра мюзикла в стране.

Зрители были в восторге от выступлений: они аплодировали стоя и не скрывали своих эмоций. «Мурашки» и крики «браво» сопровождали многие номера.

Главную награду — Гран-при — завоевала Алиса Искакова из театра песни «Лилиум». Организаторы уверены, что фестиваль будет расти и в ближайшие годы сможет выйти на всероссийский уровень.