В Красногорске прошел фестиваль народного искусства «Хранители наследия России»

В Красногорске состоялось яркое событие — Всероссийский фестиваль-конкурс «Хранители наследия России». Более 80 творческих коллективов из десяти регионов, свыше ста солистов и 36 мастеров народных промыслов собрались на празднике народного искусства.

Фестиваль проходит уже в 18-й раз и посвящен Году единства народов России. По словам директора фестиваля Дмитрия Волкова, лауреаты получают звания и путевку в жизнь. Многие участники, которые приезжали сюда детьми, теперь приводят своих учеников.

Одна из участниц фестиваля — Елена Ляхович из хора «Надежда». Она рассказала, что энергетика фестиваля заряжает, а задача их коллектива — дарить людям радость. Елена уже три года поет и танцует на фестивале.

Вечером коллективы выступили в Зеленом театре Городского парка.