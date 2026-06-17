В Красногорске пройдет фестиваль современного театрального искусства «За гранью софитов»

С 25 по 27 июня в Красногорске состоится XI областной открытый фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». По сообщению Министерства культуры и туризма Московской области, мероприятие объединит различные форматы сценических постановок.

Фестиваль примут ДК «Подмосковье», КЦ «Красногорье», Зеленый театр МАУК «Парки Красногорска» и Живописная набережная Павшинской поймы. Часть программы пройдет в городском пространстве, что позволит зрителям насладиться театральными постановками не только в залах, но и на открытых площадках.

В этом году на фестиваль подано 40 заявок от коллективов из Московской области и других регионов России. Среди участников — театральные студии, народные и образцовые коллективы, взрослые любительские театры, театры танца, кукольные коллективы, уличные артисты и инклюзивные творческие проекты.

Конкурсная программа включает несколько направлений. В блоке «За мирное небо, улыбки детей!» покажут спектакли о детстве, памяти, дружбе, взрослении, нравственном выборе и человеческом достоинстве. «Самоцветы России» объединят постановки, связанные с фольклором, народной традицией, культурным многообразием, сказочным и историческим наследием.

Отдельная номинация фестиваля — «Постановка в нестандартном пространстве». В нее войдут спектакли, где важную роль играют пластика, авторская режиссура, необычная сценография и прямой контакт со зрителем.

К Году единства народов России подготовлено специальное направление «Балаган». Оно посвящено народному театру, уличному представлению, кукольной традиции и интерактивным форматам. В этой части программы участники обратятся к фольклору, сказкам и традиции открытого театра.

Гостями фестиваля станут артисты Театра танца «M’Арт» из Архангельска, а также состоится показ спектакля «Осколки памяти» театра «Подтекст» школы № 1164 — победителя главного конкурса школьных театров Москвы 2025 года.

27 июня на Живописной набережной Павшинской поймы фестиваль продолжится совместной программой с проектом «РУСь_СВЕТ в Подмосковье». В этот день пройдут уличные показы, театрализованные выступления, карнавальное шествие, объявление результатов и церемония награждения. В программе заявлено более 400 участников.

Конкурсные работы оценит жюри, в состав которого войдут специалисты в области театрального, педагогического и сценического искусства. По итогам конкурса в каждом направлении определят лауреатов I, II и III степени. Также жюри может вручить специальные дипломы и призы. Коллектив, который наберет наибольшее количество баллов, получит Гран-при фестиваля-конкурса.