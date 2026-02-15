В Красногорске произошел прорыв на магистральном трубопроводе

На Красногорском бульваре в районе дома 18 случился прорыв на магистральном трубопроводе. Из-за этого десятки домов в микрорайоне остались без центрального отопления и горячей воды. Об этом сообщил главный инженер АО «ТЭК 24» Алексей Дмитришин.

По его словам, специалисты уже отключили поврежденный участок и приступили к работам по откачке воды из трубы. В ликвидации аварии задействованы 25 человек, а также экскаватор, масляная помпа и еще семь насосов. На месте трудятся бригады «ТЭК-24», Красногорской теплосети и МОСАВС.

Как пояснил Дмитришин, после осушения трубы рабочие вырежут поврежденный кусок длиной 2,5 метра и установят на его место две новые «катушки» — так называют отрезки труб для вставки. Все работы идут по графику, заверил главный инженер. Тепло и горячую воду планируют дать обратно ориентировочно в 3:30 ночи.

Временные неудобства затронули жителей сразу двух бульваров. Отключение затронуло дома №14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 46, 48, 50 на Красногорском бульваре, а также дома №12 и 14 на Подмосковном бульваре. Кроме того, без тепла остались несколько корпусов с литерными номерами: Красногорский бульвар, 12А, 16А, 22А и дом на Соборной площади, 1. Всего около 7000 жителей.

Коммунальщики пообещали сделать все возможное, чтобы завершить ремонт как можно быстрее.