Движение по дублеру Пятницкого шоссе в Красногорске запустят в 2027 году

В рамках возведения дублера Пятницкого шоссе в Красногорске установлен пролет велокомпозитного пешеходного мостика через реку Синичку. Участок строительства определен от примыкания к старому Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Здесь построят два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку Синичку, а также разворотную петлю при выезде на старое Пятницкое шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил: «Строительные работы сосредоточены на автомобильном мосту, где ведется устройство монолитной подпорной стенки». Также строители работают на путепроводе в районе СНТ «Гея», где ведется устройство гидроизоляции и бетонные работы.

На строительной площадке задействовано 19 рабочих и восемь единиц техники. На участках основного хода продолжается монтаж очистных сооружений и разработка грунта. Также ведется строительство армогрунтовых подпорных стен, дождевой канализации и дорожного полотна.

Новая дорога улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Дорога позволит водителям сэкономить 20–30 минут и снизит загрузку «старого» направления Пятницкого шоссе. Движение по дороге (5,2 км) будет осуществляться по четырем полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Открыть движение по дороге запланировано на 2027 год.