В Красногорске продолжают строить путепровод в Опалихе

В городском округе Красногорск продолжается активное строительство двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Объект возводится как часть транспортной развязки между улицами Мира и Ольховой. Общая протяженность развязки превышает 1,9 километра, а длина самого путепровода составит 137 метров.

Прораб ДМУ СУ-20 Александр Степанов сообщил, что уже завершено бетонирование насадки четвертой опоры и подферменников. Сейчас команда готовится к монтажу главных балок металлоконструкций. По словам прораба, график работ соблюдается. На площадке трудятся 49 человек, задействованы две единицы техники.

Завершить все работы планируют в четвертом квартале текущего года. Новая развязка обеспечит комфортное и безопасное движение между «старой» и «новой» частями Опалихи, что улучшит качество жизни более чем для 20 тысяч жителей. Кроме того, ликвидация железнодорожного переезда повысит безопасность движения поездов на Рижском направлении Московской железной дороги.