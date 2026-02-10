В Красногорске продолжается возведение нового здания морга

В городе Красногорск идет строительство нового здания морга при больнице. Работы начали 27 июля, и за это время было полностью демонтировано старое здание морга и лаборатории. Сейчас строительная готовность объекта составляет примерно 15%.

«На данный момент мы выносим сети холодного водоснабжения и центрального отопления из пятна застройки, параллельно идет вывоз грунта», — сообщил начальник участка Олег Лаврищев.

На строительной площадке задействовано 18 человек, четыре единицы техники и инженерно-технические специалисты. Уже проложены сети холодного водоснабжения до точки врезки на территории больницы и детского инфекционного отделения.

Новое здание площадью 8 200 квадратных метров будет объединять патологоанатомическое отделение, судебно-медицинскую экспертизу и лаборатории. Рядом с моргом расположится индивидуальный тепловой пункт, который после монтажа оборудования будет обеспечивать весь больничный комплекс отоплением и горячей водой. Завершить строительство планируют к 30 декабря 2026 года.