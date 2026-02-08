В Красногорске продолжается строительство велопешеходного моста

В районе эстакады на объекте «Митино — ЦКАД» продолжаются работы по возведению новой дороги и велопешеходного композитного моста. На данный момент на площадке идет укрупнительная сборка пролетных строений. Первая часть моста уже установлена, скоро начнется монтаж второй секции и финальный этап — опускание конструкции.

Ведущий инженер Михаил Хмелев сообщил, что велопешеходный мост будет проходить параллельно эстакаде и станет частью единого маршрута для пешеходов и велосипедистов с разметкой. Дорога протяженностью 5,3 километра соединит жилой комплекс «Пятницкие луга» с Пятницким шоссе на шестом километре.

Работы стартовали в первом квартале 2025 года, а завершение строительства запланировано на второй квартал 2027 года. Сейчас общая готовность объекта составляет 30%, эстакады — 25%, велокомпозитного моста — 20%, земляного полотна — 40%.