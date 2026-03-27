В Красногорске продолжается строительство станции метро «Липовая роща»

На строительной площадке московского метрополитена «Липовая роща», расположенной на 64-м километре МКАД в Красногорске, продолжаются активные работы. Станционный комплекс возводят на глубине 24 метров на внешней стороне кольцевой автодороги, на территории Красногорского округа.

Руководитель строительства Андрей Соколов сообщил, что сейчас возводятся основные монолитные конструкции станционного комплекса и тупики за станцией. Котлован уже полностью вырыт и укреплен.

Новая станция будет располагаться вдоль МКАД, на пересечении с Новорижским шоссе. Она свяжет два крупных торгово-деловых центра и обеспечит удобную транспортную связь между Московской областью и центром столицы. Открыть станцию планируют в следующем году.