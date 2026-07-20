Пристройку к поликлинике № 4 в Красногорске возведут в 2028 году

В подмосковном Красногорске активно идет строительство новой пристройки к поликлинике № 4 в Нахабине. Пятиэтажное здание будет принимать до 550 пациентов в смену, и на данный момент строительная готовность объекта достигла 20%.

Сейчас на площадке трудятся 34 человека, три инженерно-технических специалиста и три единицы техники. Они возводят несущие конструкции здания, устраивают перекрытия и готовятся к следующим этапам строительства.

Пристройка площадью 7,6 тысячи квадратных метров будет соединена с действующей поликлиникой теплым переходом на четвертом этаже. После ввода объекта в эксплуатацию детское отделение полностью переедет в новый корпус с отдельным входом. Здесь разместят кабинеты профильных специалистов, дневной стационар на восемь коек и современное отделение компьютерной томографии.

Освободившиеся помещения существующего здания используют для расширения медицинской помощи взрослым пациентам. Здесь откроют отделение ревматологии и кабинет для наблюдения пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

Основные работы по возведению здания планируют завершить до конца 2026 года. В 2027 году приступят к чистовой отделке помещений, монтажу инженерных систем и установке медицинского оборудования. Открытие нового корпуса намечено на 2028 год.

Новая пристройка позволит существенно увеличить пропускную способность поликлиники, разделить потоки взрослых и маленьких пациентов, повысить доступность специализированной диагностики и создать более комфортные условия для оказания медицинской помощи жителям Нахабина и ближайших населенных пунктов.