Дублер Пятницкого шоссе достроят в Красногорске в 2026 году

В Московской области активно строят дублер Пятницкого шоссе, который пройдет от поселка Отрадное до деревни Юрлово. На новом участке появятся два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля у «старого» Пятницкого шоссе. Запуск движения по дублеру запланирован на 2026 год.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что «общая строительная готовность дублера составляет более 30%». На данный момент работы ведутся в основном на искусственных сооружениях: устанавливают опоры, выполняют сборку металлоконструкций и устраивают буронабивные сваи.

Параллельно с этим идет строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, а также переустройство коммуникаций.

Новая дорога улучшит транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов и разгрузит «старое» направление Пятницкого шоссе. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство финансируется из регионального бюджета. Благодаря новой дороге водители смогут экономить 20–30 минут на поездках.