В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе

В Красногорске активно строят дублер Пятницкого шоссе. Новая дорога протянется от поселка Отрадное до деревни Юрлово, улучшая транспортную доступность для местных жителей.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 32%. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на стройплощадке работают 16 человек и задействовано 6 единиц техники.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что основные работы ведутся на искусственных сооружениях. Пешеходный мостик и путепровод в районе поселка Сабурово готовы более чем на 90%. На автомобильном мосту через реку Синичку продолжается укрупнительная сборка металлоконструкций.

Также строители работают на путепроводе в районе СНТ «Гея». Здесь завершили устройство буронабивных свай и ростверка, ведутся работы по бетонированию опор. На участках основного хода дороги идет устройство элементов дорожной одежды.

Новая дорога позволит водителям сэкономить 20–30 минут и снизит загрузку «старого» направления Пятницкого шоссе. Движение по дороге (5,2 км) будет осуществляться по четырем полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Открыть движение по дороге запланировано на 2027 год.

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