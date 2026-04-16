Дублер Пятницкого шоссе в Красногорске откроют в 2027 году

В городе Красногорск продолжается возведение дублера Пятницкого шоссе, который соединит «старое» Пятницкое шоссе в районе поселка Отрадное с выездной дорогой из деревни Юрлово. На маршруте планируется построить два путепровода, автомобильный и пешеходные мосты через реку Синичку, а также разворотную петлю при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

По данным Министерства транспорта Подмосковья, общая строительная готовность объекта составляет 32%. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин сообщил, что ежедневно на площадке работают более 90 рабочих и 30 единиц техники.

В районе СНТ «Гея» продолжается бетонирование ригелей путепровода, а вблизи путепровода в районе деревни Сабурово уже начали строить очистные сооружения. На автомобильном мосту через реку Синичку идет монтаж консолей пролетного строения, сварка плит и устройство подпорных стен. На вело-пешеходном мосту идет подготовка к монтажу пролета.

Параллельно на участках основного хода устраивают дорожные насыпи, монтируют элементы ливневых очистных сооружений, засыпают траншеи и котлованы.

Новая дорога улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов. Водители смогут сэкономить 20–30 минут. Снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе. Движение по новой дороге протяженностью 5,2 км будет осуществляться по четырем полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Открыть движение по дороге запланировано на 2027 год.

