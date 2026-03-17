Дублер Пятницкого шоссе в Красногорске достроят в 2027 году

В подмосковном Красногорске идет строительство дублера Пятницкого шоссе. Новая дорога протянется от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.

По информации Минтранса Подмосковья, на новой трассе будут построены два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

«Общая строительная готовность дублера составляет более 30%. Работы проводятся в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведется монтаж и укрупнительная сборка металлоконструкций, устройство монолитных стенок и облицовка армогрунтовых насыпей», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Одновременно с этим идет строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняются работы по переустройству коммуникаций. На стройплощадке работают около 140 рабочих и более 40 единиц техники.

Новая дорога улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность для жителей близлежащих населенных пунктов. Водители смогут сэкономить 20–30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе. Движение по новой дороге (5,2 км) будет осуществляться по четырем полосам. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофоры, остановки и шумозащитные экраны.

Открыть движение по дороге запланировано на 2027 год. Срок запуска рабочего движения был перенесен в связи с корректировкой проектной документации.

