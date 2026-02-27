В Министерстве транспорта Подмосковья сообщили, что в Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе. Новая дорога протянется от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово.

В Минтрансе уточнили, что на новой дороге будут построены два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе.

«Общая строительная готовность дублера составляет более 30%. Работы проводятся в основном на искусственных сооружениях. Сейчас ведется монтаж и укрупнительная сборка металлоконструкций, устройство монолитных стенок и облицовка армогрунтовых насыпей», — рассказали в ведомстве.

Также строители приступили к укреплению основания дороги текстильно-песчаными сваями. На стройплощадке работают около 140 человек и более 40 единиц техники.

Одновременно с этим ведется строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняются работы по переустройству коммуникаций.

Новая дорога улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Открытие движения по дороге запланировано на 2027 год.

