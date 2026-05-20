Морг на улице Карбышева в Красногорске реконструируют в 2027 году

В городе Красногорск на улице Карбышева продолжается реконструкция здания морга. Строители вышли на новый этап работ — на площадке готовят основание под фундаментную плиту будущего здания.

По словам руководителя проекта ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства» Сергея Ломова, в настоящее время специалисты устраивают подбетонное основание, выполняют армирование лотков трубопроводов теплоснабжения и завершают строительство тепловой камеры для вывода сетей из нового центрального теплового пункта.

На этой неделе рабочие приступят к монтажу оборудования в новом здании центрального теплового пункта — все необходимое уже доставлено на объект. Параллельно продолжается вывоз демонтированного бетонного боя старого здания и разработка котлована под новое сооружение.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 17%. На площадке задействованы 10 специалистов. По словам представителей подрядчика, все работы ведутся в соответствии с графиком. Завершить реконструкцию объекта планируют в 2027 году.