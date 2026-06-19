Дорогу в поселок Сабурово откроют после реконструкции в 2027 году

В городском округе Красногорск продолжается реконструкция автомобильной дороги в поселке городского типа Сабурово. Протяженность участка — 400 метров, сейчас строительная готовность объекта составляет 45%, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что в рамках проекта предполагается строительство водопропускной трубы через реку Баньку. Длина конструкции — 27 метров. Сейчас строители приступили к устройству основания дороги и начали отсыпку щебня.

На площадке задействованы девять рабочих и пять единиц техники. Параллельно продолжаются работы по устройству вертикальных ленточных дрен, необходимых для повышения устойчивости земляного полотна, а также строительство системы водоотведения и переустройство инженерных коммуникаций.

Строительные работы стартовали осенью прошлого года, завершить их планируется во втором квартале 2027 года. В рамках проекта планируется расширить проезжую часть дороги в ЖК «Сабурово парк», съезд на кладбище и участок к ЖК «Митино О2» длиной 130 метров, а также построить участок дороги до ЖК «Квартал Сабурово» через реку Баньку. На улице Малая Садовая предполагается установка светофорного объекта.

Новая дорога обеспечит удобный выезд из жилых кварталов «Митино О2», «Сабурово парк» и строящегося «Квартал Сабурово» на будущий дублер Пятницкого шоссе. Ожидается, что транспортная доступность улучшится для более чем десяти тысяч человек.