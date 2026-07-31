Дорогу в поселке Сабурово реконструируют в 2027 году

В городском округе Красногорск продолжается масштабная реконструкция автомобильной дороги в поселке городского типа Сабурово. Протяженность проезжей части — 400 метров, ее планируют расширить до двух полноценных полос. А вдоль дороги с обеих сторон построят пешеходную зону.

Строительная готовность объекта сейчас составляет около 50%, сообщили в Минтрансе Подмосковья. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что строители уже приступили к укладке асфальта и устройству бортового камня. На других участках продолжаются работы по устройству земляного полотна, песчаной насыпи и основания из щебеночно-песчаной смеси.

На площадке работают десять человек и пять единиц техники. Строительные работы стартовали осенью прошлого года, завершить их планируется во втором квартале 2027 года.

В рамках проекта планируется расширить проезжую часть дороги в ЖК «Сабурово парк», съезд на кладбище и 130-метровый участок к ЖК «Митино О2». Также построят участок дороги до ЖК «Квартал Сабурово» через реку Баньку. На улице Малая Садовая предполагается установка светофорного объекта.

Новая дорога обеспечит удобный выезд из жилых кварталов «Митино О2», «Сабурово парк» и строящегося «Квартал Сабурово» на будущий дублер Пятницкого шоссе. Ожидается, что транспортная доступность улучшится для более чем десяти тысяч человек.