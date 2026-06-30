В Красногорске продолжается реконструкция баскетбольной школы

В здании баскетбольной школы олимпийского резерва на Пионерской улице в Красногорске продолжаются ремонтные работы. Строители готовят аварийные выходы и утепляют кровлю.

По словам руководителя работ Константина Аргентова, на данный момент объект готов на сорок процентов. Штукатурка стен уже завершена, а рабочие продолжают расширять дверные проемы в соответствии с проектом. Параллельно готовится материал для стяжки полов.

В ближайшее время начнется монтаж инженерных систем: вентиляции, кондиционирования и отопления. Оборудование уже завозят.

Планируется полностью обновить фасад и кровлю, внутренние помещения и все коммуникации. Спортивное ядро оснастят новым оборудованием, установят электронное табло и мебель. Также здесь появятся тренажерный зал, сауна с бассейном, раздевалки и административные помещения. Прилегающую территорию благоустроят.

Сдать объект планируют к 29 октября.