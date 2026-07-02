Учебный корпус Красногорского колледжа капитально отремонтируют в этом году

В городском округе Красногорск на улице Речная, 7а, продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». По информации пресс-службы подмосковного Минстройкомплекса, готовность объекта уже превышает 75%.

Обновление колледжа идет в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Эта программа соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Строители завершили демонтажные и кровельные работы. Сейчас они занимаются отделкой, ремонтом фасада и монтажом инженерных коммуникаций. Также идет благоустройство территории вокруг колледжа.

В здании площадью 4 440,3 кв. м заменят двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Строители возведут внутренние перегородки и проведут необходимые фасадные и внутренние работы. Кроме того, планируется закупка новой мебели и оборудования.

Открыть обновленный учебный корпус планируют в 2026 году.