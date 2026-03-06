В Красногорске продолжается капитальный ремонт учебного корпуса колледжа

В городском округе Красногорск на улице Речная, 7а, продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». Согласно информации, предоставленной пресс-службой подмосковного Минстройкомплекса, на текущий момент готовность объекта превышает 25%.

Работы осуществляются в рамках государственной программы Московской области и финансируются из областного бюджета. «Строители подрядной организации завершили демонтажные работы, ведутся отделочные и общестроительные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада. На объекте задействовано 55 человек и 2 единицы техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

В корпусе проведут демонтаж старых конструкций, замену дверей и оконных блоков, инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Планируется возведение внутренних перегородок, а также проведение кровельных, фасадных и внутренних работ. Кроме того, будет закуплена новая мебель и оборудование.

Открыть обновленный учебный корпус «Красногорского колледжа» планируют в 2026 году.