В Красногорске продолжает работу Центр лечения боли

Центр лечения боли в Красногорске продолжает активно помогать пациентам. С начала апреля врачи провели уже 194 медицинских вмешательства, что больше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщил руководитель отделения Иван Портнягин.

Центр занимается диагностикой и лечением хронических болевых синдромов различной природы: боли в спине, суставах, при повреждениях нервов и после травм. Вмешательства включают блокады и другие малоинвазивные процедуры, которые помогают избавиться от боли без операции.

Врач сообщил важную новость: центр переехал из поликлиники № 1 на улице Карбышева, где сейчас начался капитальный ремонт. Теперь пациентов принимают на пятом этаже поликлиники № 3 на Павшинском бульваре, дом 9.

С 1 апреля режим работы остался прежним. Записаться на прием можно через своего невролога, терапевта или других специалистов. Телефон для записи остался тот же: +7 (925) 167-02-59.

«Мы рады принимать наших дорогих пациентов», — сказал Портнягин.