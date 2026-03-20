В Красногорске благоустроят площадь на Речной улице

Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщает о планах начать работы по благоустройству площади в городе Красногорск. В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство площади Оптиков по адресу: городской округ Красногорск, город Красногорск, улица Речная».
В рамках проведения закупки планируется благоустроить территорию площадью один гектар. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск. Завершить работы по данному объекту планируется в 2026 году.
