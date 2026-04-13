В Красногорске приступили к строительству нового детского сада

В городе Красногорск началось возведение нового дошкольного учреждения в рамках третьей очереди жилого комплекса «Ильинские луга». Детский сад будет рассчитан на 350 мест.

По словам директора по строительству Алексея Родионова, сейчас специалисты занимаются подготовительными работами. Они уже разработали котлован, вынув 4,5 тысячи кубометров грунта. В конце апреля строители приступят к монолитным работам.

Новый трехэтажный детский сад будет иметь площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. В нем планируется разместить 14 групп. Завершить строительство и сдать объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2028 года.