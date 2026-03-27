В Красногорске презентовали футурологический роман Журавского «Альтернатива»

В Красногорске прошла презентация футурологического романа «Альтернатива» известного российского историка и религиоведа Александра Журавского. В конце литературной встречи автор провел автограф-сессию, подписав экземпляры книг для своих почетных гостей.

В презентации участвовали представители администрации президента, руководители региональных органов власти, общественные деятели, спасатели, публицисты и ветераны СВО. Журавский в своей книге перенес читателей в недалекое будущее — в 2034 год, предложив задуматься о том, как может измениться наша реальность всего через десяток лет.

Главный герой его романа — офицер Сил специальных операций, ветеран СВО Кирилл Ратников, который со своей многонациональной командой спасает президента США, попавшего в сложную жизненную и политическую ситуацию. Американский лидер, которым, к слову, к тому времени может стать бизнесмен Илон Маск, стремится к сотрудничеству с Москвой.

Ему противостоят реваншисты, желающие стереть Россию с лица земли ядерным ударом. Именно простые российские парни из спецслужб будут спасать американского президента от искусственного суперинтеллекта.

«Для меня это очень важная встреча. Потому что аудитория, которая сегодня пришла, — это ветераны специальной военной операции, это родственники ветеранов. Эта та аудитория, которая наиболее благодарная и для нее в том числе писался роман-альтернатива», — сказал Журавский.

Председатель совета по развитию гражданского общества и правам человека при губернаторе Московской области Марина Юденич оценила роман как достаточно неожиданный и сложный. Она отметила, что книга вышла несколько месяцев назад, но уже собрала очень интересные, горячие и порой спорные отзывы.