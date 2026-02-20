Около 24 километров новых дорог построят в Красногорске

В городском округе Красногорск ведутся активные строительные работы на семи объектах общей протяженностью около 24 километров. На трех дорогах из них уже открыто рабочее движение.

Минтранс Подмосковья сообщает о планах открыть рабочее движение в этом году еще на трех дорогах: завершат реконструкцию дороги в деревне Сабурово, откроют дорогу «Путилково — Пятницкое шоссе» и завершат строительство путепровода в Опалихе.

В районе Юрлово и Сабурово строятся несколько дорог. Идет реконструкция дороги в деревне Сабурово со строительной готовностью 34%, строительство дублера Пятницкого шоссе и завершаются работы на уже открытом выезде из деревни Юрлово. Эти дороги значительно разгрузят существующее Пятницкое шоссе и обеспечат доступ к крупным жилым комплексам.

Также для улучшения улично-дорожной сети в микрорайоне Путилково строится автомобильная дорога «Путилково — Пятницкое шоссе», а также завершается второй этап реконструкции Путилковского шоссе, в рамках которого ведется благоустройство территории. Движение по Путилковскому шоссе было открыто в конце 2025 года.

Параллельно в микрорайоне Опалиха и рядом со станцией МЦД-2 «Аникеевка» строится путепровод через железную дорогу. Открыть движение по путепроводу в Опалихе планируют к концу года.

В районе микрорайона Красногорский в этом году начнут строить две дороги: «Волоколамское шоссе — Нахабино» — новая двухполосная дорога протяженностью 0,3 километра с тротуаром и велодорожкой, а также мостом протяженностью 37,5 метра, и реконструкцию «Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево» протяженностью 0,5 километра с расширением до четырех полос движения, тротуарами по обеим сторонам дороги и освещением на всей протяженности. Строительные работы начнутся в 2026 и 2027 годах, а завершатся в 2027 и 2028 годах соответственно. Эти дороги улучшат дорожную ситуацию в ближайших населенных пунктах и обеспечат удобные подъезды к строящимся и действующим ЖК.

