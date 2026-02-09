В Красногорске построят дублер Пятницкого шоссе к 2026 году

В Красногорске продолжается строительство дублера Пятницкого шоссе, который пройдет от примыкания к «старому» Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное до выездной дороги из деревни Юрлово. Общая протяженность новой дороги составит 5,2 километра. Открыть движение по дороге запланировано на 2026 год.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Строительная готовность дублера составляет более 30%. На автомобильном мосту через реку Синичку продолжается монтаж ригелей и металлоконструкций».

Одновременно с этим ведется строительство систем водоотведения, газопровода и дренажных сетей, выполняются работы по переустройству коммуникаций.

На дороге будут построены два путепровода, мост через реку Синичку и разворотная петля при выезде на «старое» Пятницкое шоссе. Для удобства и безопасности жителей будут обустроены пешеходные зоны, велодорожки, светофорные объекты, остановочные павильоны для общественного транспорта и шумозащитные экраны.

Дублер улучшит дорожную ситуацию на Пятницком шоссе и обеспечит транспортную доступность жителей близлежащих населенных пунктов. Проезд по дублеру будет бесплатным, так как строительство осуществляется полностью за счет регионального бюджета. Дорога позволит водителям сэкономить 20–30 минут. Также снизится загрузка «старого» направления Пятницкого шоссе, в целом улучшится транспортная ситуация в городских округах Красногорск и Химки.