Коммунальные службы Красногорска заменят ветхие участки теплосетей к осени

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Компания «Красногорская теплосеть» проводит гидравлические испытания системы отопления и трубопроводов. Это необходимо, чтобы во время холодов в квартирах местных жителей была комфортная температура.

Коммунальщики Красногорска готовятся к работе в осенне-зимний период. Они проводят испытания сетей, а после ремонтируют ветхие участки. Благодаря этому надежность городской системы отопления вырастет в разы.

«На Центральном тепловом пункте № 3 возле дома № 6 по улице Речной во время гидравлических испытаний выявлен ненадежный участок отопления. К этому тепловому пункту подключены 17 жилых домов и один детский сад, поэтому сейчас выполняются работы по замене участка, и снова будут проводиться гидравлические испытания», — рассказал гендиректор АО «Красногорская теплосеть» Александр Шалагин.

Также проводятся работы по замене магистральной тепловой сети вблизи домов № 9 и № 17 по улице Кирова и около дома № 28 на улице Народного ополчения.

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