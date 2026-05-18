В Красногорске открылся учебный центр для фельдшеров

На базе Московской областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске начал работу учебный центр. Уже в первый день здесь приступили к занятиям фельдшеры.

Игорь Серебренников, заместитель главного врача, сообщил, что центр размещен на третьем этаже здания и оборудован кабинетами и лекторием. По его словам, потребность в таком центре назрела давно, поскольку станция является одной из самых крупных в стране. Преподаватели центра — специалисты с кафедры скорой и неотложной помощи Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского.

Серебренников отметил, что были изучены программы колледжей и университетов, но в них не хватало определенных аспектов. Поэтому были выбраны лучшие элементы и созданы собственные алгоритмы обучения. В основу обучения положено третье издание руководства по скорой медицинской помощи.

Кроме того, в планах — запуск курсов с выдачей удостоверений и сертификатов, чтобы каждый мог подтвердить свои навыки оказания первой помощи. Повысить квалификацию смогут не только сотрудники станции, но и представители других ведомств, а также обычные граждане.