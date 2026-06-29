В Красногорске открылся телемедицинский центр

В Красногорской клинической больнице начал работу современный телемедицинский центр. Он помогает жителям округа получать медицинские услуги, не выходя из дома.

Центр открылся 16 апреля 2026 года на базе поликлиники №5 в Путилкове. За это время дистанционными консультациями уже воспользовались более трех тысяч пациентов. Ежедневно специалисты проводят около трехсот онлайн-приемов, а ежемесячно — свыше шести тысяч телемедицинских консультаций.

Здесь можно получить помощь от терапевтов, кардиологов, эндокринологов, травматологов-ортопедов. Пациенты могут оформить льготные лекарства, обсудить результаты анализов и обследований, закрыть больничный лист.

«Главное преимущество телемедицины — пациенту не нужно лишний раз приезжать в поликлинику. Особенно это важно для маломобильных людей, пациентов с инвалидностью и тех, кто находится на паллиативном лечении. После онлайн-консультации человек может сразу отправиться в аптеку за необходимыми лекарствами», — рассказал врач-терапевт телемедицинского центра Шахбан Гасанов.

Сегодня в смену работают 10–12 специалистов. Врачи отмечают, что количество положительных отзывов от пациентов постоянно растет. Телемедицина становится удобным дополнением к традиционному приему, позволяя экономить время и делать медицинскую помощь более доступной.