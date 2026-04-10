В Красногорске открылся новый детский сад на 140 мест

В быстроразвивающемся микрорайоне Опалиха города Красногорска состоялось долгожданное событие — открытие нового детского сада. Он сможет принять 140 детей, что станет значительным облегчением для многочисленных молодых семей района.

Начальник отдела дошкольного образования Анна Чернобровкина сообщила, что открытие учреждения приурочено ко Дню космонавтики, следуя уже сложившейся традиции. В детском саду предусмотрено восемь групп, две из которых предназначены для самых маленьких воспитанников в возрасте двух лет.

Для полноценного развития детей в учреждении работают воспитатели, логопеды, психологи, музыкальные руководители и инструкторы по физкультуре. Имеется современный пищеблок, где готовить будет повар с сорокалетним стажем. На открытие детского сада повар уже успел испечь булочки, которые получили положительные отзывы.