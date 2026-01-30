В Красногорске открыли новый корпус школы на 550 мест

В микрорайоне «Изумрудные холмы» в Красногорске состоялось открытие нового школьного корпуса, рассчитанного на 550 учеников. Это событие имеет большое значение для района с множеством молодых семей.

Начальник управления образования округа Ольга Кравец сообщила, что новый корпус предоставит более комфортные условия для обучения почти 600 ученикам с 1 по 8 классы. Дети будут заниматься в просторных классах, питаться в современной столовой и посещать новые залы для дополнительного образования.

По словам Ольги Кравец, школа станет центром досуга. В ней уже запланированы занятия хореографической школы «Вдохновение» и студии художественной гимнастики. В планах также открытие большой школы вокала.

Жители микрорайона тоже рады новостям. Мама второклассника Глеба Бакшаева, Оксана, поделилась своими впечатлениями. Вместе с сыном они участвовали в закладке капсулы при начале строительства и остались под впечатлением от экскурсии по новой школе. Оксану впечатлили современная кухня, стильный дизайн и уютные зоны для отдыха. Глебу больше всего понравились спортивный зал и столовая.