В Красногорске открылась выставка «Продэкспо-2026

В городе Красногорск на территории Международного выставочного центра «Крокус Экспо» начала работу 33-я международная выставка «Продэкспо-2026». На мероприятие собрались производители, ритейлеры и дистрибьюторы продуктов питания со всей России и из-за рубежа.

Одним из самых привлекательных стендов стал тот, что был представлен компанией «Мираторг». Бренд-шеф Дмитрий Лазько поделился: «Одна из главных премьер — мясо из двенадцатилетней мраморной говядины Black Angus, вызреваемой до 120 дней. Аналогов такого продукта в России сейчас нет».

Кроме того, компания продемонстрировала линейку гриль-продуктов из вызревшей свинины Tenderpork и расширенную серию готовых блюд «кухни мира» с разнообразием вкусов от итальянских до индийских. Участники рынка отмечают растущий интерес потребителей к готовой еде и новым вкусовым решениям.