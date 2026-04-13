В Красногорске началось строительство новой гимназии

На площадке гимназии №7 в городе Красногорск закипела стройка. Здесь, где раньше находилось аварийное здание, теперь возводят школу, рассчитанную на 975 учеников.

Строительные работы идут активно. Часть старых конструкций уже разобрана, и на их месте поднимается новый корпус. «Залита треть фундаментной плиты, демонтаж выполнен примерно на 70%. Дальше — стены и перекрытия», — рассказывает инженер проекта Алексей Осипчук.

На строительной площадке трудятся 49 рабочих и задействовано 9 единиц техники. Постепенно формируется четырехэтажное здание площадью около 11 тысяч квадратных метров.

Внутри новой гимназии будут просторные классы, актовый и спортивный залы, современная столовая и медицинский блок. К 2028 году гимназия сможет принять до 1500 учеников — почти втрое больше, чем сейчас.