В Красногорске начали лечить нарушения ритма сердца у детей

В Детском научно-клиническом центре имени Л. М. Рошаля в Красногорске работает уникальное для региона направление детской аритмологии. Здесь занимаются хирургическим лечением нарушений ритма сердца в случаях, когда медикаментозная терапия не приносит результата.

Сердечно-сосудистый хирург-аритмолог Михаил Двали рассказал: «Аритмология занимается устранением причин неправильного сердечного ритма. Если сердце бьется слишком часто, неритмично или с замираниями, мы проводим специализированную диагностику, включая инвазивные электрофизиологические исследования».

Направление открылось в прошлом году и уже изменило систему помощи детям. Теперь высокотехнологичное лечение доступно в регионе без длительного ожидания и поездок в другие города — все занимает всего три дня.

После лечения каждый пациент остается под амбулаторным наблюдением специалистов. Врачи-кардиологи-аритмологи отслеживают динамику состояния и при необходимости назначают повторные приемы. Такой системный подход позволяет контролировать результат и снижать риск повторных нарушений.