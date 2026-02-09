В Красногорске начали капитальный ремонт баскетбольного зала

В спортивной школе олимпийского резерва в Красногорске начался капитальный ремонт баскетбольного зала.

Как сообщил руководитель отдела снабжения компании «Люкстрой» Эмин Мирзоев, состояние здания, построенного в 70-х годах прошлого века, требовало серьезного обновления. Сейчас рабочие снимают старую штукатурку, разбирают перегородки и убирают изношенные инженерные системы.

По словам Мирзоева, на объекте ежедневно трудятся до одиннадцати человек. После чернового этапа специалисты приступят к монтажу новых коммуникаций. В здании полностью заменят системы отопления, вентиляции, электрику и полы. В результате зал получит совершенно новый, современный вид.

Работы начались 5 января. Подрядчик рассчитывает сдать обновленный спортивный объект уже в сентябре текущего года.