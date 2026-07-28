Павильон на автобусной остановке «Горсовет» в Красногорске обновили

На остановке «Горсовет» в Красногорске появился новый современный остановочный комплекс. Его установили на месте старого павильона, который прослужил несколько лет и был демонтирован.

Новый остановочный комплекс изготовлен из антивандальных материалов, что обеспечит его долговечность и надежность.

Как сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Александр Фирсов, работы по замене павильонов проводятся по поручению главы округа и являются частью плановой модернизации инфраструктуры.

В этом году в Красногорске планируют заменить 29 остановочных павильонов, чтобы сделать город более комфортным для пешеходов и водителей.