В Красногорске на площади Оптиков начался ремонт

На площади «Оптиков» в Красногорске приступили к укладке нового покрытия. Рабочие завершили демонтаж старых конструкций, выставили бордюры и засыпали песчаную основу. На следующей неделе они планируют приступить к финишному покрытию.

По словам руководителя проекта компании «Норенс групп» Сергея Суворова, на объекте сейчас работают десять человек и три единицы техники. На площади появятся несколько зон отдыха, но качели рядом с памятником Ленину решили не ставить — жители попросили сохранить пространство открытым.

Постамент памятника облицуют гранитным камнем «цветок Урала». Это придаст памятнику благородный и торжественный вид. Сдать объект планируют осенью, но подрядчик обещает постараться завершить работы раньше.