Дополнительный автобус вышел на маршрут 13к в Красногорске

Интервал движения автобусов сократили на маршруте между станцией МЦД «Опалиха» и Сабурово-1. На линию вышло еще одно транспортное средство малого класса.

Маршрут, соединяющий деревню Сабурово, жилые комплексы «Пятницкие кварталы», «Митино О2», «Новое Замитино» и станцию МЦД «Опалиха», появился в феврале текущего года. Режим его работы продлили до 22:00.

По поручению главы Красногорска Дмитрия Волкова сотрудники администрации совместно с представителем административно-пассажирской инспекции провели мониторинг оплаты проезда.

Дмитрий Волков отметил, что первоочередной задачей властей является организация работы общественного транспорта. В городском округе функционирует 98 маршрутов регулярных перевозок.

«Ведем работу по увеличению количества автобусов на существующих и вводу новых автобусных рейсов с учетом застройки микрорайонов и актуального пассажиропотока», — сказал руководитель муниципалитета.

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