Учебный корпус колледжа в Красногорске отремонтируют в этом году

На улице Речная в Красногорске продолжается капитальный ремонт учебного корпуса «Красногорского колледжа». По информации пресс-службы подмосковного Минстройкомплекса, на данный момент работы выполнены на 15%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы Московской области и финансируются из регионального бюджета.

Строители завершили демонтаж внутренних конструкций и сейчас занимаются общестроительными работами: устройством кровли, штукатуркой стен, монтажом магистралей и стояков отопления, сантехническими и электромонтажными работами. На объекте трудятся 50 человек и задействованы две единицы техники.

В здании площадью 4 440,3 квадратных метра будут демонтированы старые конструкции, заменены двери, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Планируется возведение внутренних перегородок, проведение кровельных, фасадных и внутренних работ. Кроме того, будет закуплена новая мебель и оборудование.

Открыть обновленный учебный корпус планируют в 2026 году.