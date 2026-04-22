В Красногорске идет капитальный ремонт спортивной школы по баскетболу

В Красногорске на улице Пионерская, 11А продолжается капитальный ремонт спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу. Строители активно готовят здание к новому учебному году.

Как сообщил руководитель работ Константин Аргентов, в настоящее время специалисты штукатурят стены, демонтируют старый паркет в спортзале и вывозят мусор. Параллельно идет разборка старой кровли и монтаж новой. В скором времени начнут замену окон. Кроме того, в здании планируется полная замена инженерных сетей и спортивного оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

На объекте задействовано 15 рабочих и два инженерно-технических специалиста. Проблемных вопросов на данный момент не возникло. Завершить ремонт планируется к 1 сентября, чтобы школа была готова к началу учебного года.