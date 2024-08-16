Детей из Курска разместят в центре «Созвездие» в Красногорске

Вскоре в образовательный центр «Созвездие» в Красногорске прибудут эвакуированные дети. Молодогвардейцы помогли сотрудникам с обустройством пункта временного размещения.

Волонтеры разгрузили фуры с вещами первой необходимости, расставили кровати с матрасами и одеялами.

«Наша молодежь продолжает оказывать всестороннюю помощь тем, кто оказался в сложной ситуации. Слаженная работа команды позволила быстро создать комфортные условия проживания», — отметил заместитель руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Даниил Радиновский.

Напомним, в Красногорске продолжается сбор гуманитарной помощи. Так, со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 пункт приема работает в отделе развития здравоохранения по адресу: Школьная улица, 6 — вход в торце здания. Еще один открыт со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 по адресу: улица Видная, 7. Отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации городского округа Красногорск принимает помощь в будни с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 4, кабинет № 111.

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