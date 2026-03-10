В Красногорске близится к середине реконструкция торгово-развлекательного центра

В городе Красногорск продолжается масштабная реконструкция торгово-развлекательного центра. Строители уже ограничили периметр здания и активно занимаются установкой витражей, а также работами по остеклению и утеплению фасада.

Руководитель проекта Олег Макаров сообщил, что на следующей неделе начнется монтаж финального фасада. «В целом сейчас готовность объекта около 50%. Остались фасадные работы, внутри — ливневая канализация и благоустройство территории», — отметил он.

Ежедневно на строительной площадке трудятся около 30–40 человек, задействовано 2–3 единицы техники. После завершения реконструкции откроется торговый центр с переменной этажностью от одного до трех этажей. Рядом с центром будет обустроена открытая парковка на 80 машиномест, включая зарядные станции для электромобилей.

Завершить все работы планируют к концу текущего года.